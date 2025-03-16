Появление новых истребителей США в Японии провоцирует напряженность

Развертывание дополнительной эскадрильи истребителей Корпуса морской пехоты США F-35B в Японии провоцирует конфронтацию с КНДР. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"США еще более ясно практическими действиями продемонстрировали свои конфронтационные намерения как наиболее враждебного к КНДР государства", - сказано в публикации. Поводом для нее стало развертывание дополнительной эскадрильи малозаметных истребителей на базе Корпуса морской пехоты США Ивакуни.

"F-35B - это стратегические средство США, ключевое оружие, которое США задействуют среди первых в качестве подкрепления в Республике Корея в случае кризиса", - говорится в комментарии.

Отмечается, что развертывание наступательной техники, которая будет использована в случае "чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове", делает менее прогнозируемыми риски, связанные с возникновением ядерной войны.

ЦТАК указывает, что "даже один случайный выстрел" может вызвать столкновения между сторонами. "Наша позиция неизменна: тем, кто боготворит силу, следует отвечать на единственном понятном для них языке", - говорится в публикации.

"Американские антикоммунистические форпосты, которые погружают весь регион в атмосферу опасности, нарушают и игнорируют обеспокоенность нашего государства в сфере безопасности, постоянно находятся в прицеле и пределах досягаемости наших вооруженных сил, не знающих ограничений", - продолжает агентство.

"Любые американские подкрепления в силах и средствах, предназначенных для ведения войны, будут встречены должным образом и нивелированы", - говорится в комментарии.