Белый дом: хуситы атаковали суда США более 300 раз с 2023 года

США намерены положить конец действиям хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", которые долгое время угрожают экономической и национальной безопасности страны. Об этом говорится в заявлении Белого дома. "Прошло больше года с тех пор, как торговое судно под флагом США благополучно прошло через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив", - подчеркивается в пресс-релизе. Согласно тексту документа, количество судов, проходивших через Красное море каждый год, упало с 25 тыс. до 10 тыс.

"С 2023 года хуситы 174 раза атаковали военные корабли США и 145 раз - коммерческие суда", - подчеркивается в сообщении.

Там также отмечается, что нападения хуситов заставили около 75% судов, связанных с США и Великобританией, изменить маршрут вокруг Африки, а более высокие тарифы на доставку на 0,6–0,7% усилили глобальную инфляцию на потребительские товары в прошлом году. 15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене.

Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.