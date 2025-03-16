Трамп не станет добивать НАТО

Президент США Дональд Трамп не станет тем человеком, который разорвет НАТО изнутри. Таким мнением в интервью aif.ru поделился бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Я не думаю, что Трамп его добьет. Хотя, конечно, европейцы заинтересованы в сохранении НАТО больше, чем американцы. Потому что США контролируют Европу экономически, и военный контроль им уже не так важен, как это было после Второй мировой войны", - заявил Бужинский в ответ на вопрос о том, станет ли Трамп "бомбой, которая взорвет альянс изнутри".

По словам Бужинского, США обеспечивают 65-70% расходов НАТО на оборону. Также от американцев зависит космическая разведка, ВВС, ПВО-ПРО Североатлантического альянса. По мнению Бужинского, Трампу не нравится, что Европа не может самостоятельно обеспечить себе безопасность.