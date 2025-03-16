На Западе уличили премьера Британии в обмане Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обманул президента Украины Владимира Зеленского насчет вступления Киева в НАТО. Об этом на своей странице в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

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Он напомнил, что месяц назад британский политик пообещал украинскому лидеру членство в альянсе. «Теперь НАТО заявило, что Украина никогда не вступит в альянс. Я уверен, что это последнее обещание Зеленому Гоблину, которое Лондон не сдержит. Так ведь?» — поинтересовался журналист.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня.