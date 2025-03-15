Казахстан отказался от установки памятника Жириновскому

В Республике Казахстан не собираются увековечить память российскому политику Владимиру Жириновскому, уроженцу Алма-Аты.

Ермек Кошербаев, вице-премьер Казахстана, категорически отверг установку памятника основателю Либерально-Демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому в Алма-Ате, сообщает издание «Tengrinews».

Кошербаев заявил журналистам по поводу памятника: «Нет, конечно. С какой стати?».

Поводом для подобных вопросов стали публикации в русских изданиях, где предполагалось, что в Алма-Ате могут провести в честь политика памятное мероприятие и поставить монумент.

Но в акимате города отметили, что обращения по этому поводу не зафиксированы чиновниками.