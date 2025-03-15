Вэнс ответил на вопрос о собственной президентской кампании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос, считает ли он себя преемником американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью Fox News.

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По его словам, в настоящий момент он не задумывается о президентской кампании. Вэнс подчеркнул, что сосредоточен на качественном выполнении своей работы.

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«Если я действительно хорошо проведу следующие четыре года, все остальное приложится само собой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп остался доволен вице-президентом Вэнсом после его перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским. Собеседники газеты The Wall Street Journal рассказали, что Трамп несколько раз обратил внимание в беседах с подчиненными, что предыдущий вице-президент Майк Пенс такого бы не сделал. По данным издания, Вэнса также называли «боевым псом Трампа».