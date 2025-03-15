В Риме прошли манифестации против перевооружения Европы

Манифестации в знак протеста против перевооружения Европы и военной экономики прошли в Риме. Об этом пишет ТАСС.

Около тысячи человек собрались на площади Барберини в центре Рима, выступая против перевооружения Европы, общей европейской обороны и переориентации на военную экономику.

В манифестации приняли участие представители разных профсоюзных, общественных и политических организаций и ассоциаций.

Ранее в Берлине прошла демонстрация, в которой приняли участие около тысячи человек. Акция состоялась против увеличения расходов Германии на оборону через привлечение заёмных средств.