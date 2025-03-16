Лукашенко вернулся в Минск после визита в Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко вернулся в Минск после визита в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко приехал на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 13 марта.

Пресс-секретарь высокого гостя Наталья Эйсмонт рассказала, что политики много общались неформально. По ее словам, при этом лидеры большую часть времени уделили обсуждению рабочих вопросов в "располагающей, дружеской обстановке". Эйсмонт уточнила, что 14 марта они час говорили тет-а-тет, а перед пресс-конференцией обсудили "огромный спектр вопросов".

Кроме того, белорусский лидер дал интервью программе "60 минут". В нем Лукашенко рассказал о том, что российскому лидеру тайно звонили украинские политики, а также заявил, что конфликт на Украине может закончиться в этом году. 15 марта президенты России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу в российской столице. В ходе нее они связались по телефону с азербайджанским коллегой.