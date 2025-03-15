Макрон: Запад может направить военных на Украину без согласия РФ

Европейские страны, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

"Украина - суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет", - сказал он.

Кроме того, Макрон заявил, что Париж может поставить Киеву дополнительные истребители Mirage 2000, договорившись со странами, где они остались на вооружении.

Партнер России предложил Европе план отправки войск на Украину

Газета не приводит целиком высказывание президента, отмечая лишь, что он "не исключает" такой шаг на фоне утверждений Вооруженных сил Украины (ВСУ) об успешном применении одной из поставленных ранее таких машин для перехвата ракеты в своем воздушном пространстве.