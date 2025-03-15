Вулин обратился к сербам на фоне протестов

Заместитель главы сербского правительства Александар Вулин не исключил возможность ареста президента Республики Сербской Милорада Додика сегодня ночью силами военного контингента Евросоюза по плану спецслужб Запада.

«Если план западных спецслужб по развязыванию гражданской войны будет реализован сегодня, то ночью в Баня-Луке будет предпринята попытка арестовать Додика, Стевандича и Вишковича по ордеру, выданному судом БиГ (Боснии и Герцеговины)», — процитировала его газета «Вечерне новости».

По словам Вулина, попытку ареста могут предпринять силы военного контингента Евросоюза (EUFOR) или вновь собранных экс-командующим группировкой войск армии Республики Босния и Герцеговина во время Боснийской войны Насером Оричем.

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«Сербы, чего вы не понимаете?» — обратился к сербам Вулин.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова генсека НАТО Марк Рютте показывают его намерение вмешаться во внутренние дела Боснии и Герцеговины.