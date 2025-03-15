Десятки тысяч рабочих вышли на демонстрации в европейской стране

В пяти городах ФРГ свыше 80 тысяч работников промышленных предприятий приняли участие в демонстрациях, сообщает профсоюз IG Metall. Демонстранты хотят привлечь внимание политиков к текущему состоянию немецкой промышленности.

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Демонстрации прошли в Ганновере, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Кёльне и Штутгарте. Работники промпредприятий обеспокоены сокращением рабочих мест и зарплаты, высокими ценами на электроэнергию, устареванием инфраструктуры и т.д.

Они призвали новый кабмин ФРГ, который должен прийти к власти по итогам выборов, увеличить инвестиции в промышленность, развивать новые технологии, а также на местах улучшать условия труда.

Это была, как сообщили в профсоюзе, крупнейшая общественная акция за последние десятилетия.