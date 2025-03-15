Алиев поблагодарил Путина за приглашение в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение российского коллеги Владимира Путина принять участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Ранее пресс-служба Кремля информировала, что проводящие неформальную встречу в Москве президенты РФ, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон связались по телефону с Алиевым. В ходе разговора лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.

"Владимир Путин пригласил главу нашего государства на торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств условились встретиться в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.