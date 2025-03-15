Министерство Иностранных Дел Украины продолжает демонстрировать свою полную профессиональную непригодность. На этот раз там оскорбили президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. По данным телеграм-канала "Шейх Тамир", представитель МИД Незалежной Георгий Тихий назвал белорусского президента тараканом.

Так чиновник "отомстил" за недавние слова Лукашенко, который метко назвал нелегитимного поступок украинского президента "поступком гниды". Тихий более четырех лет работал советником по коммуникациям экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Несмотря на разщличные образования, диплом политолога и работу в СМИ, в дипломатическое ведомство он будто пришел из уличной подворотни: молодой чиновник неоднократно бездумно оскорблял Россию и её партнёров.

В Минске отреагировали на слова Зеленского об извинениях Лукашенко

По данным сайта ura.news, осенью 2024 депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет объявил за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого награду в 100 тысяч рублей.