Меркель прокомментировала перепалку Трампа и Зеленского
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в интервью Berliner Zeitung, что предпочла бы не видеть перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.
Встреча лидеров США и Украины прошла в Белом доме 28 февраля 2025 года. Зеленский явился в черной толстовке и кроссовках, дерзил американской стороне, позволял себе резкие высказывания, грубил журналистам.
На фоне этого беседа завершилась досрочно, пресс-конференцию отменили, украинскую сторону призвали как можно скорее покинуть Белый дом.
«Я не хочу это все комментировать. Я скажу только, что предпочла бы не видеть этой встречи, особенно если учесть, что ее видели по всей России, в том числе и президент [России Владимир] Путин», — отметила Меркель.
Экс-канцлер подчеркнула, что больше никогда не хотела бы стать свидетелем чего-то подобного.
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Меркель заметила, что в первые месяцы ее работы на посту канцлера журналисты, которые учились в США или Великобритании, критиковали ее английский, указывали ей на ошибки в предлогах.
По ее словам, в дальнейшем она всегда общалась с зарубежными коллегами на родном языке через переводчика.