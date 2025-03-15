Меркель объяснила, почему Трамп восхищается Россией
Россия является огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель сказала в интервью, что Россия — огромная страна с большими запасами природных ископаемых, мощная ядерная держава с сильным президентом.
«Такая страна, совершенно очевидно, вызывает определенное восхищение у Дональда Трампа», — отметила Меркель.
Она добавила, что политика Трампа не означает, что Вашингтон намерен делать скидки России. Главная задача нынешней американской администрации – соблюсти интересы США.
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Меркель также призвала западных политиков поставить себя на место Путина и понять, что у России есть национальные интересы.
«Это фундаментальная задача дипломатии и нечто иное, чем поддержка Путина», — сказала экс-канцлер.
По ее словам, «дискурс об интересах России должен быть разрешен» на Западе.