Зеленский призвал США не идти навстречу России в вопросе перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу не прислушиваться к мнению России по вопросу размещения миротворцев на украинской территории. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Это очень плохой сигнал — прислушаться к мнению россиян по контингенту. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — написал он.

Зеленский добавил, что российская сторона не имеет права принимать решения о безопасности Украины и Европы.

Переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии состоялись 11 марта и длились около восьми часов. По итогам встречи Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона, касающееся введения 30-дневного режима прекращения огня.

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Спустя два дня президент России Владимир Путин также сообщил о готовности российских властей рассмотреть данную инициативу. При этом он обратил внимание на необходимость доработать ряд нюансов и предупредил, что Москва подпишет соглашение о перемирии с Киевом, только если оно приведет к долгосрочному миру.