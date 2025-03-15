На Украине призвали Зеленского остановить мобилизацию

Украина должна прекратить мобилизацию, которая давно превратилась в репрессивно-карательный механизм, чтобы начать урегулирование конфликта. Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Может ли Украина отказаться от мобилизации для достижения перемирия? Мое мнение - безусловно, может. И должна это сделать. Как минимум потому, что мобилизация превратилась в похищение людей на улицах и передачу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) стариков, немощных и больных. <...> В текущем виде мобилизация является не инструментом восполнения сил в армии, а репрессивно-карательным механизмом, цель которого - покорность общества и коррупция", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Дубинский отметил, что сегодня мобилизация выполняет роль финансового инструмента привлечения международной помощи, так как для расчета необходимых на поддержку "обороноспособности" страны грантов и кредитов важно количество мобилизованных, а не качество.

Поэтому, считает депутат, Украина ничего не потеряет и сможет остановить боевые действия, если откажется от мобилизации.

"Это решение надо принимать", - добавил он.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание военной помощи Киеву.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

Президент РФ Владимир Путин 13 марта, отвечая на вопросы журналистов, поблагодарил президента США Дональда Трампа за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня. Однако российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов - о статусе украинских военных, вторгшихся в Курскую область, о контроле за перемирием и о действиях Киева в этот период, в том числе в части продолжения мобилизации. Путин сообщил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса.