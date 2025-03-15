Зеленский назвал победителя переговоров в Джидде

Владимир Зеленский после видеоконференции партнеров Украины, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сделал ряд заявлений по текущей повестке. Об этом пишет портал EADaily со ссылкой на источники.

Переговоры украинской и американской делегаций в саудовском городе Джидда прошли 11 марта и длились около девяти часов. По итогам встречи Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона, касающееся введения 30-дневного режима прекращения огня.

«Все считают, что Украина победила в Джидде. Все заинтересованы не в уменьшении, а в усилении ВСУ»,— отметил Зеленский.

Вопрос территории в украинско-российском конфликте является сложным и должен быть подробно обсужден позже, уточнил украинский лидер. Он добавил, что Киев никогда не признает утраченные регионы российскими.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

По его мнению, подготовка к перемирию может занять больше месяца.

«Может, не 30 дней, ну, может, немного больше понадобится», — пояснил Зеленский.

Украинский лидер констатировал, что страна будет строить новые промышленные площадки, расширять промышленность с тем, чтобы самостоятельно выпускать вооружения и военную технику.