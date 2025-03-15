Протесты в Белграде: что известно к этому часу

В Белграде проходят масштабные акции протеста. В них участвуют студенты, жители сербской столицы, отставные военные — ветераны 63-й парашютно-десантной бригады, байкеры, фермеры. «Рамблер» собрал основные новости к этому часу.

Причина протестов

Оппозиция стала проводить регулярные акции протеста после гибели 15 человек на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Они проходили по пятницам в 11:42 — в день и час, когда произошло ЧП, а также 15 числа каждого месяца.

В субботу, 15 марта, проведение акции «15. за 15» было запланировано в центре Белграда.

Протестующие собрались перед Конституционным судом на бульваре Короля Александра, перед Главпочтамтом, на площади Республики, Славии и прилегающих улицах.

Общественный транспорт

Общественный транспорт в Белграде был остановлен из соображений безопасности в районе 9:00 утра.

Провокаторы

Жители столицы распространяют в социальных сетях предупреждения о возможных провокациях.

По их данным, провокаторы носят на лацканах сине-зеленые значки, а также специально усиленные кепки, защищающие голову от ударов.

Приветствия наследника престола

Наследный принц Сербии Александр, нынешний глава династии и претендент на престол, поддержал студентов. По его словам, молодые люди показали и доказали свою силу и целеустремленность, они должны стать примером для всех.

«Хотя я в настоящее время нахожусь за пределами Родины в связи с неотложными обязанностями, я внимательно слежу за всем, что происходит в нашей Сербии, за сегодняшними событиями в Белграде и за той большой напряженностью, которая возникла в нашем обществе из-за неадекватной реакции на мирные протесты», — отметил Александр.

Гарантии безопасности

Главный редактор независимого телеканала B92 Веран Матич заметил, что на акцию собралось большое количество горожан и студентов. Он предположил, что масштабы акции являются лучшей гарантией безопасности собравшихся, защитой от инцидентов.

Выступление студентов на площади Республики

Студенты факультета прикладного искусства устроили на площади Республики перформанс с четырьмя большими фигурами.

«Первая кукла изображает мужчину, держащего в руках деньги и навес, упавший в Нови-Саде. Все четыре куклы олицетворяют наши четыре требования, ни одно из которых не было выполнено», — уточнила одна из студенток.

Участники рассказали также о своих требованиях и причинах протестов.

«Мы должны быть вместе, это народная борьба, и мы должны вернуть страну народу. Сегодня мы защищаем нашу честь и все, что у нас пытались украсть в течение многих лет», — заявил Никола, студент музыкального факультета в Белграде.

Действия силовиков

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил полицию сдерживать, но не задерживать участников протестов.

Журналисты заметили, что массовые задержания, действительно, не производятся.

Задержание Ивана Вуковича

Правоохранители Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии задержали Ивана Вуковича, вице-президента Демократической партии социалистов (ДПС), бывшего мэра Подгорицы и депутата от ДПС в парламенте Черногории.