На Украине утвердили состав переговорной группы по урегулированию конфликта

На Украине был утвержден состав переговорной группы для урегулирования конфликта.

В ее состав вошли глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров.

— (Ермаку, как главе делегации, разрешено — прим. «ВМ») вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации Украины и привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научными советниками и экспертами, — приводит информацию из соответствующего документа РБК.

Сам Ермак, комментируя предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, еще 12 марта сказал, что в случае, если РФ согласится на это, то Украина сразу начнет подготовку и проведение переговоров о следующем этапе урегулирования.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

В саудовской Джидде 11 марта прошла встреча украинской делегации с представителями США в закрытом формате. О чем договорились стороны и какие заявления последовали по завершении переговоров — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 марта, заявил, что 17 марта станет известно больше подробностей о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной, которое обсуждалось на встрече в Джидде.