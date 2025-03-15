Мелони раскрыла позицию Италии по отправке войск на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не планирует отправлять войска на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

По данным агентства, премьер раскрыла позицию Италии в ходе видеоконференции союзников Украины.

Мелони уточнила, что Италия намерена продолжить работу с европейскими и западными партнерами, а также с США, для определения надежных и эффективных гарантий безопасности.

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Вместе с тем, уточнила глава правительства, Италия не планирует участвовать в возможной отправке вооруженного контингента на Украину.

Ранее Мелони сообщила, что считает идею об отправке контингентов преждевременной, но готова обсуждать ее в случае инициативы под эгидой ООН.