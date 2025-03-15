Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе

Великобритания не поддерживает идею распространения ядерного оружия в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, комментируя утверждения различных экспертов о возможности появления ядерного оружия у европейских стран на фоне снижения интереса США к делам Старого Света.