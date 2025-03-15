Уиткофф восемь часов ждал окончания переговоров Путина и Лукашенко

Спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку он вел переговоры с главой Белоруссии. Это было похоже на «классическую силовую игру» и послание Путина американцам. Так считает Айвор Беннетт — московский корреспондент телеканала Sky News.

Беннетт подсчитал, что посланник находился в Москве немногим более 12 часов, и, «по большей части, похоже, его заставляли ждать».

После прибытия днем в четверг Уиткоффа «оставили сидеть сложа руки по меньшей мере восемь часов, прежде чем вызвали в Кремль».

«Владимир Путин, очевидно, был слишком занят встречей с кем-то другим — белорусским лидером Александром Лукашенко — в рамках организованного государственного визита, о котором было объявлено накануне. Мы не знаем наверняка, было ли время визита г-на Лукашенко выбрано намеренно, но это определенно не было похоже на совпадение. Это было похоже на классическую путинскую силовую игру», — пишет Беннетт.

Журналист считает, что это было похоже на послание Путина американцам: «Я босс, я устанавливаю график, и я никому ничем не обязан».

В конце концов мистер Уиткофф получил «крайне важное время для личной беседы, как только наступила ночь и за закрытыми дверями».

Уиткофф покинул Москву с условиями Путина для перемирия

Беннетт отмечает, что у прессы нет деталей их встречи, но «мы можем сделать довольно хорошее предположение». Он напомнил, что на пресс-конференции Путин «предельно ясно дал понять, что подпишется под прекращением огня только в том случае, если получит что-то взамен».

«Его комментарий относительно первопричин конфликта предполагает, что все красные линии России сохраняются — никакого членства в НАТО для Украины, никаких войск НАТО как миротворцев, а Россия должна сохранить все территории, вошедшие в ее состав», — заключает кореспондент Sky News.

Стив Уиткофф, бывший магнат в сфере недвижимости, стал главным переговорщиком Дональда Трампа. Он направил его в Москву, чтобы передать Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня.