Ушаков описал фразой «ласковые собачки» поведение лидеров ЕС с Трампом

Как президент России Владимир Путин и говорил, европейские лидеры ведут себя с главой США Дональдом Трампом как ласковые собачки у ног хозяина. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

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По его словам, европейские лидеры изменили свою риторику и стали призывать к миру на Украине из-за Трампа.

«Как они будут вести себя при Трампе? И он [Путин] так описал: что они будут как ласковые собачки у ног хозяина», — сказал Ушаков.

Ранее помощник российского лидера заявил, что диалог между Россией и Соединенными Штатами уже восстановлен. Он уточнил, что он регулярно осуществляется по целому ряду каналов.