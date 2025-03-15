Иностранцы, которые приближены к Владимиру Зеленскому и сотрудничают с силовыми структурами Украины, говорят о возможной ликвидации политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

"Один из вариантов, если лидеры договорятся, что его ждет судьба польского правительства в изгнании — он просто "исчезнет" без обвинений в чей-либо адрес», - указал источник.

По его данным, если договорится не удастся, украинский политик «умрет от какого-нибудь яда. Речь о том, чтобы оставить в живых, не идет».

По данным собеседника агентства, «это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня".