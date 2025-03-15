Еще одна республика предложила Трампу сделку по редкоземельным металлам

Республика Сербская готова заключить сделку по добыче редкоземельных металлов с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью The American Conservative заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Отвечая на вопрос, насколько Вашингтон заинтересован в активном участии в разрешении кризиса в Боснии, Додик отметил, что США потратили миллиарды долларов на процесс государственного строительства в Боснии и «ничего не получили взамен — абсолютно ничего». При этом Республика Сербская готова предложить американцам взаимовыгодное сотрудничество.

«В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, имеются значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, их коммерческая стоимость превышает 100 миллиардов долларов. Мы открыты для обсуждения сделки с президентом Трампом по редкоземельным минералам», — сказал Додик.

По его словам, Баня-Лука готова предоставить доступ к этим месторождениям полезных ископаемых компаниям, выбранным администрацией Трампа. При необходимости, выдача всех необходимых разрешений на добычу будет ускорена.

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Политик добавил, что пока ни одной стране или иностранной компании не предоставлялось право на добычу полезных ископаемых в республике. Додик готов обсудить этот вопрос исключительно с президентом Трампом, и он верит в то, что можно достичь взаимовыгодного соглашения. Кроме того, существует потенциал для сотрудничества с премьер-министром Венгрии Орбаном, правительство которого участвует в этих инвестициях.