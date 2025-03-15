Полиция Сербии задержала мужчину, угрожавшего гранатами на протесте

Полицейские задержали на протесте в Белграде мужчину, который угрожал взорвать администрацию президента Сербии двумя гранатами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает ТАСС.

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Уточняется, что гранаты у мужчины обнаружены не были.

«Сотрудники МВД задержали В. Б., 1972 года рождения, который сегодня около 12:45 (14:45 мск) сказал поддерживающим порядок активистам, что у него с собой две ручных гранаты и он хочет взорвать здание администрации президента», — сказали в МВД.

Министерство внутренних дел Сербии сообщало, что в ночь с 14 на 15 марта в Белграде произошли несколько инцидентов с участием протестующих студентов и сторонников оппозиции. Перед началом массового митинга были задержаны два нарушителя общественного порядка.

По информации полиции, максимальное количество участников митинга ночью 15 марта достигло 31 тысячи человек.

Массовые протесты в Сербии студентов и сторонников оппозиции продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.