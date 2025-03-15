Меркель: Зеленский не может решать вопрос с окончанием конфликта без ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решения о завершении конфликта, не учитывая мнение своих союзников из Евросоюза (ЕС). Соответствующие заявления сделала бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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— Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками, — высказалась она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Она также подчеркнула, что ЕС рискует ради поддержки Киева. На этой неделе Меркель призвала к активному использованию дипломатии для разрешения украинского конфликта и выразила поддержку увеличению военных расходов Германии.

Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

В этом же интервью Меркель также призвала не игнорировать интересы России. Она отметила, что обсуждение взглядов президента РФ Владимира Путина на расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток стало менее актуальным, что, по ее мнению, является негативным моментом. Меркель подчеркнула важность предварительного планирования дипломатических инициатив, чтобы использовать их в нужный момент.