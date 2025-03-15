На митинге в Сербии провели «минуту молчания» в память об обрушении в Нови-Саде

Протестующие в Белграде устроили 15-минутную «минуту молчания» у парламента в районе Жарково в память о 15 жертвах обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде, произошедшем 1 ноября 2024 года. Сама акция стартовала в 11:52 — время, когда произошла трагедия, передает РИА Новости.

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До этого на митинге автомобиль BMW врезался в толпу, в результате чего трое человек получили травмы. Полиция задержала водителя. Согласно информации журналистов, 50-летний водитель, чьи мотивы пока не ясны, оказал сопротивление при задержании. Пострадавших доставили в центр неотложной помощи.

Обрушившийся бетонный козырек на вокзале в Нови-Саде в Сербии насмерть придавил несколько человек. Изначально сообщалось о восьми жертвах, позже их число выросло до 15. Всего в результате случившегося пострадали около 30 человек.

20 декабря 2024 года на рождественском рынке в Магдебурге в Германии в толпу по направлению к ратуше въехали два автомобиля. В результате произошедшего 11 человек погибли и 60 пострадали. В региональном правительстве Саксонии-Анхальт произошедшее назвали терактом.