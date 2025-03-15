СМИ назвали вероятного преемника Гутерреша на посту генсека ООН

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что не исключает участие в выборах генсека ООН. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник заметил, что Гросси все чаще называют возможным преемником Гутерриша.

«Процесс [выборов руководителя ООН] еще не начался», — отметил Гросси.

Чиновник уточнил, что рассматривает такие перспективы как возможные, однако они остаются на уровне предположений.

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Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что не будет претендовать на пост главы ООН. Он добавил, что будет бороться за избрание на эту должность женщины.