Германия формирует в Европе блок противников президента США Дональда Трампа, рассказал журналистам президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, действия прокуратуры прокуратуры БиГ в отношении него и румынских властей против кандидата в президенты страны Кэлина Джеорджеску — звенья одной цепи.

«Кажется, что оба случая организованы немецкими политическими и разведывательными структурами, которые добиваются установления доминирования Германии в Европе», — отметил Додик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Россия настаивает на прекращении политически мотивированного преследования президента Республики Сербской БиГ.

Захарова назвала правовым беспределом ситуацию вокруг Милорада Додика

Дипломат подчеркнула, что ситуацию следует вернуть в правовое русло и восстановить диалог между народами Боснии и Герцеговины.