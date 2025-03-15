В Белграде на крышах зданий появились снайперы

В Белграде на зданиях в районе администрации президента Сербии, где проходит акция протеста, как пишут РИА Новости. появились снайперы.

Их заметили на здании Скупщины (парламента) и Конституционного суда.

К митингующим в Сербии присоединились байкеры и фермеры

Само здание Скупщины сейчас оцеплено полицейскими.

Безопасность обеспечивают и сотрудники в штатском, которые распределены в толпе протестующих. Они, как передает корреспондент агентства, задержали одного из наиболее активных участников.