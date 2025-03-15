Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана возле администрации президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в акции принимают участие около нескольких сотен тысяч человек. В сообщении отмечается, что жандармерия взяла под охрану лагерь сторонников сербского лидера, расположенный возле администрации президента.

Согласно публикации, завершение акции запланировано на 21:00 (23:00 мск), а на 21:20 (23:20 мск) намечено освобождение площади перед сербским парламентом.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

14 марта сообщалось, что участники масштабной акции протеста разгромили тракторы сторонников Вучича, которые появились вокруг Пионерского парка в Белграде, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. В результате у машин были повреждены мелкие детали и номера, проколоты шины и разбиты окна.