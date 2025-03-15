Орбан заявил о желании Евросоюза колонизировать Украину

Евросоюз не желает помогать Украине, он хочет ее колонизировать, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В связи с этим, добавил он, лидеры ЕС требуют от Киева продолжать противостояние с Россией, пишет ТАСС.

По данным агентства, глава правительства сделал ряд заявлений о планах Брюсселя во время выступления в Будапеште по случаю национального праздника — Дня революции 1848 года.

Орбан заметил, что ЕС очень напоминает империю Габсбургов, против которой Венгрия боролась в середине XIX. Он добавил, что нынешняя «империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать».

Орбан выдвинул 12 требований Брюсселю

Ранее премьер сообщил, что считает страны Западных Балкан, в том числе Северную Македонию, Сербию и Черногорию, лучшими кандидатами для вступления в ЕС, чем Украина.