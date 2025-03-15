Партия Вагенкнехт намерена оспорить результаты парламентских выборов

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Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) планирует оспорить результаты досрочных парламентских выборов в ФРГ, которые состоялись 23 февраля, посредством официальной процедуры через Бундестаг (парламент ФРГ). Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя партии Кристиана Поссельта.

Партия Вагенкнехт намерена оспорить результаты парламентских выборов
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По его словам, после того, как срочные ходатайства BSW в Федеральном конституционном суде ФРГ о пересчете голосов не были удовлетворены, партия хочет инициировать официальную процедуру пересмотра результатов выборов. В конечном итоге, как отмечает газета, дело может вернуться в Федеральный конституционный суд. Для этого необходимо подать в Бундестаг письменное возражение и обосновать его. Если решение парламента окажется иным, на что надеется BSW, партия может снова подать апелляцию в Федеральный конституционный суд.

"Только полный пересчет голосов может определить правильный результат", - заявила лидер BSW Сара Вагенкнехт.

Тот факт, что состав парламента до принятия этого решения, "скорее всего, не будет отражать волю избирателей", ставит под сомнение "основы [германской] демократии", считает она.

"В своих постановлениях Федеральный конституционный суд ничего не сказал о масштабах возможных ошибок подсчета, которые могут быть присущи официальному окончательному результату, а лишь сослался на возможность обращения в суд", - подчеркнула Вагенкнехт.

13 марта Федеральный конституционный суд ФРГ отклонил иски от BSW и отдельных членов партии с требованием пересчета голосов на досрочных выборах в Бундестаг. 11 марта BSW обратилась в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, требуя пересмотреть результаты выборов. Вагенкнехт заявила, что "несколько тысяч голосов BSW, по-видимому, были ошибочно распределены между другими партиями или признаны недействительными". Уважение к избирателям, по ее словам, требует, чтобы "возможные ошибки были тщательно изучены и исправлены".

Согласно окончательным результатам парламентских выборов, партия Вагенкнехт не проходит в Бундестаг. Она получила 4,98% голосов. Для преодоления 5-процентного барьера, необходимого для попадания в Бундестаг, ей не хватило лишь 9,5 тыс. голосов.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС победил на них, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца с 16,4% избирателей. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовали примерно 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

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