Партия Вагенкнехт намерена оспорить результаты парламентских выборов

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) планирует оспорить результаты досрочных парламентских выборов в ФРГ, которые состоялись 23 февраля, посредством официальной процедуры через Бундестаг (парламент ФРГ). Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя партии Кристиана Поссельта.

По его словам, после того, как срочные ходатайства BSW в Федеральном конституционном суде ФРГ о пересчете голосов не были удовлетворены, партия хочет инициировать официальную процедуру пересмотра результатов выборов. В конечном итоге, как отмечает газета, дело может вернуться в Федеральный конституционный суд. Для этого необходимо подать в Бундестаг письменное возражение и обосновать его. Если решение парламента окажется иным, на что надеется BSW, партия может снова подать апелляцию в Федеральный конституционный суд.

"Только полный пересчет голосов может определить правильный результат", - заявила лидер BSW Сара Вагенкнехт.

Тот факт, что состав парламента до принятия этого решения, "скорее всего, не будет отражать волю избирателей", ставит под сомнение "основы [германской] демократии", считает она.

"В своих постановлениях Федеральный конституционный суд ничего не сказал о масштабах возможных ошибок подсчета, которые могут быть присущи официальному окончательному результату, а лишь сослался на возможность обращения в суд", - подчеркнула Вагенкнехт.

13 марта Федеральный конституционный суд ФРГ отклонил иски от BSW и отдельных членов партии с требованием пересчета голосов на досрочных выборах в Бундестаг. 11 марта BSW обратилась в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, требуя пересмотреть результаты выборов. Вагенкнехт заявила, что "несколько тысяч голосов BSW, по-видимому, были ошибочно распределены между другими партиями или признаны недействительными". Уважение к избирателям, по ее словам, требует, чтобы "возможные ошибки были тщательно изучены и исправлены".

Согласно окончательным результатам парламентских выборов, партия Вагенкнехт не проходит в Бундестаг. Она получила 4,98% голосов. Для преодоления 5-процентного барьера, необходимого для попадания в Бундестаг, ей не хватило лишь 9,5 тыс. голосов.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС победил на них, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца с 16,4% избирателей. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовали примерно 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.