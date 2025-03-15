Политолог допустил, что ситуация с протестами в Сербии может ужесточиться

Политолог, главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин в беседе с RT рассказал, что протесты в Сербии идут уже не один месяц после того, как на вокзале в Нови-Саде обрушился козырёк и было требование наказать виновных.

«Потом пошла волна дальнейших протестов как снежный ком. Всё больше и больше людей начали выдвигать требования в первую очередь в адрес действующего президента Александра Вучича», — рассказал политолог.

Собеседник RT предположил, что ситуация с протестами может ужесточиться.

«Потому что, с одной стороны, Западу интересно раскачивать ситуацию. Там явно есть агентура посольств Британии, Соединённых Штатов, которые заинтересованы в нагнетании этой обстановки. С другой стороны, есть определённые силы, которые настроены против Запада. Там сложился узел противоречий и разгребать всё это будет очень сложно», — добавил Савин.

Ранее стало известно, что протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязку в районе Нови-Београд (Новый Белград).