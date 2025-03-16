Вучич рассказал о последствиях акции протеста в Сербии

В ходе субботних протестов в Сербии травмы получили 56 человек. О последствиях демонстрации на пресс-конференции Александр Вучич.

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Он сообщил, что полиция арестовала 22 участников акции. Вучич отметил, что, согласно информации МВД, в протесте приняли участие около 107 тысяч человек, а по данным Вооруженных сил — 88 тысяч.

15 марта в Белграде прошла акция протеста. Оппозиция заявляет, что демонстрация стала самой массовой за все время. Поводом стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. Тогда студенты обвинили власть в коррупции при его возведении, после чего митинги начали проходить регулярно.