Премьер Британии обратился к Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет «партию мира» и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Его слова приводит Sky News.

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Стармер заявил, что Владимир Зеленский продемонстрировал, что «Украина является партией мира, поскольку он взял на себя обязательство о 30-дневном безоговорочном прекращении огня».

В то же время, утверждает британский премьер, Владимир Путин якобы «пытается оттянуть время». Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», указал Стармер.

«Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезную дискуссию. Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, когда это произойдет. Мы должны продолжать двигаться вперед, двигаться вперед и готовиться к миру — миру, который будет надежным и который будет длиться долго», — сказал он.

Стармер выступит с призывом к сторонникам Киева

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате с Уиткоффом.