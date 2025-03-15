Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в Белом доме часто называют «щитом» президента США Дональда Трампа от критики.

Об этом в интервью газете The Sun заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Сейчас считается, что Маск продвигает повестку дня Трампа. А фраза, которую вы часто слышите от людей в Белом доме, заключается в том, что Маск — это тепловой щит для Трампа. Поэтому он принимает на себя всю критику», — заявил он.

По словам Болтона, Трамп в какой-то момент поймет, что у Маска «есть за это своя цена». Он подчеркнул, что в данном контексте речь идет не о долларах. Экс-советник отметил, что у компании Маска SpaceX уже есть много контактов с NASA и Пентагоном, однако Болтон не знает о том, обращался ли Маск с какими-либо просьбами к американскому лидеру.

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До этого депутат Госдумы из Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Маск продолжает обеспечивать Украину доступом к спутниковому интернету Starlink, поскольку в этом вопросе он фактически зависит от решений Пентагона. По его словам, американский предприниматель является «заложником Пентагона».