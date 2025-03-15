14 марта в Тбилиси прошло заключительное слушание по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Михаилом Саакашвили. Ожидается, что приговор ему будет объявлен 17 марта. Ранее 12 марта Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств. Срок наказания будет отсчитываться с момента ареста 1 октября 2021 года. Таким образом, бывший глава Грузии выйдет на волю не ранее 2030 года – а в производстве еще два дела.

Это уже третий приговор экс-президента Грузии. В 2018 году Саакашвили был осужден заочно по двум делам. Первое касалось избиения депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Согласно вердикту суда, Саакашвили поручил тогдашнему главе МВД Вано Мерабишвили организовать избиение депутата из-за его отказа передать здание в центре Тбилиси под резиденцию президента. Второй приговор был за «злоупотребление полномочиями»: Саакашвили помиловал четырех сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных за убийство служащего Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Саакашвили заявил в социальных сетях, что его новый приговор связан с расходами на ужин с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в деле есть квитанции за ужин и другие расходы, связанные с приемом Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году. Но даже если таковые квитанции в деле имеются, осудили Саакашвили явно не за это. Обвинение в растрате бюджетных средств было выдвинуто против Саакашвили еще в 2014 году. После прихода к власти «Грузинской мечты» прокуратура сняла гриф «секретно» с документов специальной службы государственной охраны. Тут-то и оказалось, что именно из бюджета этой силовой структуры экс-глава Грузии расходовал суммы на личные нужды: аренду гостиниц, обучение своих детей, оплату услуг массажисток, приобретение дорогих подарков для женщин. Всего за четыре года (2009-2013) эти «нецелевые» расходы составили около 9 млн лари. На тот момент это было примерно $5,9 млн, а по нынешнему курсу – более 3,2 миллиона долларов. В частности, на испанского повара Серхио Калдерона Латаса и оплату его переводчика были потрачены 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс). На стилиста Михаила Саакашвили Али Камала - 75 тысяч 181 лари (около $43,4 тыс). (Цены приводятся по тому курсу, который был установлен в Грузии на момент совершения этих трат).

В Грузии 17 марта огласят приговор Саакашвили по делу о пересечении границы

Саакашвили купил в Лондоне картину художницы Мередит Остром, рисующей грудью, потратив на это более 9 тысяч долларов. В Великобритании он также приобрел 10 наручных часов за $30,7 тысяч, и еще 7 пиджаков и кашемировое спортивное пальто, что стоило казне примерно $28,6 тысяч. Из-за этой покупки дело о растрате получило название «Дело пиджаков». Эти самые пиджаки и пальто Саакашвили пытался демонстративно вернуть в госканцелярию, однако там барахло не приняли.

На курорте Пхукет в Таиланде Саакашвили, бывший спикер Давид Бакрадзе и Леван Варшаломидзе за два дня потратили 127 тысяч 858 лари (около $73,9 тыс). 220 тысяч долларов экс-президент, как утверждала прокуратура, потратил на косметические процедуры лично для себя – в частности, на оплату инъекций ботокса и эпиляцию в одной из клиник в Европе. Процедуры по снижению веса в медицинском центре в Инсбруке для Саакашвили и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава стоили бюджету 114 682 лари.

В 25 117 лари обошлись поездки членов семьи Михаила Саакашвили, в том числе его матери Гиули Аласания и дяди Теймураза Аласания. На обучение сыновей экс-президента в США было потрачено 64 929 лари. Даже «Айфон» своему сыну Саакашвили умудрился купить за счет средств госохраны. Из этого же кошелька оплачивались покупки подарков для женщин и их отдых на курортах. Это были известные в Грузии женщины: депутаты, сотрудницы администрации президента, а также «гостьи». Даже бывший министр экономики Грузии Вера Кобалия получила подарок от президента – ее семье оплатили билеты стоимостью около 22 тысяч долларов.

Вместе с Саакашвили суд также признал виновным по этому делу экс-главу службы госохраны Темура Джанашия, который отделался штрафом на 300 тысяч лари. Его вина состояла в том, что он обеспечивал секретность этих расходов.

Кто-то скажет, что все это сущая ерунда, да и расходы какие-то смешные. Ботокс, пиджаки… Но, во-первых, Саакашвили пришел к власти под лозунгом борьбы с коррупцией. При нем за кражу мобильного телефона обычному человеку давали 10 лет. Сажали даже детей – уголовная ответственность наступала с 12 лет. Во-вторых, 9 миллионов лари для Грузии - не такая уж и маленькая сумма. Для сравнения: бюджет Ахалкалаки, небольшого городка на юге страны, в то время был менее 8 миллионов лари.

Конечно, хотелось бы, чтобы справедливая расплата настигала всех и пропорционально содеянному. Но если кого-то расплата пока не настигла, это еще не повод, чтобы не радоваться торжеству справедливости в одном конкретном случае. К тому же случай этот весьма показательный. Грузины - молодцы, потому что продемонстрировали: нет неприкасаемых, перед законом все равны и вхождение в пресловутую «элиту» не дает никаких пожизненных гарантий.

Кто-то скажет, что это поучительный пример для Зеленского. Пусть подумает, как легко можно упасть с вершин власти и оказаться на дне, за решеткой. Но для Зеленского судьба Саакашвили – это слишком хороший вариант. Экс-президент Грузии находится не в тюрьме, а в частной клинике, в относительно комфортных условиях, принимает у себя, кого хочет. Он, конечно, сотворил немало зла, но по сравнению с тем, что сделал Зеленский, его преступления - детские игры в песочнице. Узурпатору власти в Киеве сейчас стоило бы задуматься о других исторических примерах: Гитлер, Муссолини или даже Дирлевангер – командир карательной бригады СС, который после войны был насмерть забит польскими охранниками в тюрьме городка Альтсхаузен.