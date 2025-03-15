Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что президент РФ Владимир Путин использует тактику проволочек в вопросе установления мира на Украине, передает государственный телеканал N-tv.

Она также выразила мнение, что российский лидер преднамеренно отказывается от участия в переговорах.

«Вместо четкой приверженности миру по-прежнему существуют ракеты, условия и проволочки», — сказала Бербок.

До этого Бербок потребовала немедленного выделения €3 млрд (более 274 млн рублей) Украине в качестве военной помощи. По ее словам, сейчас происходят исторические события, при которых необходимо поддерживать Киев. Заявление Бербок прозвучало на фоне визита украинского лидера Владимира Зеленского в США 28 февраля.

Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине

Тем временем глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что немецкое правительство найдет способ продолжать поставлять оружие и военную технику на Украине даже в том случае, если будет объявлено перемирие. По его словам, Берлин мог бы выдать такие поставки за гуманитарную помощь. Политик также обвинил крупные немецкие СМИ и руководство страны в намеренном умалчивании успехов Вооруженных сил России в Курской области.