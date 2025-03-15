Орбан выдвинул 12 требований Брюсселю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Брюсселю. Он считает, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, а европейские чиновники должны прекратить лоббирование интересов Джорджа Сороса и заняться борьбой с нелегальными мигрантами. Обращение политика опубликовано в соцсетях, сообщает сайт ВГТРК.

В субботу венгерский премьер опубликовал 12 требований «венгерской нации к Брюсселю».

Он написал, что венгры не хотят видеть Украину в ЕС, а все нынешние страны-участницы европейского блока должны быть равны перед законом и иметь одинаковые права и полномочия.

Также Орбан настаивает на том, чтобы в комитете ЕС не было агентов американского финансиста Джорджа Сороса, а в парламенте — коррупционеров-лоббистов.

В требованиях политик также коснулся миграционной политики Брюсселя.

«Не мешайте нашей Национальной гвардии защищать наши границы. Нельзя ввозить нелегальных мигрантов», — заявил он.

Орбан рассказал об обещании ЕС Украине за продолжение боев с Россией

Орбан призвал также запретить «неестественное воспитание детей» и защитить христианское наследие Европы.