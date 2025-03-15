Европейцев активно готовят к возможной войне с Россией, рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он добавил, что в повестку активно вбрасывают соответствующие темы, пишет РИА Новости.

Ранее в Москве в очередной раз отметили, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

«Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда [в Германии перед Первой Мировой войной]. Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнет войну и придет нас оккупировать», — пояснил политик.

По его словам, в супермаркетах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы, на случай химической атаки можно целый костюм химзащиты купить.

Нимайер заметил, что можно приобрести даже бункер с тем, чтобы «разместить под домом и пережить ядерный взрыв».

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Вместе с тем, констатировал политик, «говорить о войне с Россией невозможно», так как нет никаких признаков готовящегося нападения.