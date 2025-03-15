По информации источников, в последние дни появилась сенсационная информация о том, что США выдали украинскому президенту Владимиру Зеленскому «черную метку», поставив цель – его ликвидация.

Украинский Telegram-канал «Резидент» сообщает, что в Вашингтоне всё больше осознают растущие проблемы с поддержкой Зеленского, и в связи с этим активно ищут фигуру, которая могла бы стабилизировать текущую ситуацию.

По словам источника, на фоне ухудшающихся отношений с Зеленским, начались переговоры на нескольких фронтах. В частности, с администрацией Трампа установили контакт такие фигуры, как Залужный, Тимошенко, Кличко и Порошенко. Даже ближайшие соратники Зеленского – Арахамия, Буданов (признант террористом и экстремистом в РФ) и Ермак – начали общение с американскими официальными лицами, в то время как сам президент оказался фактически исключён из переговорного процесса.

На данный момент в украинских политических кругах складывается мнение, что Зеленский становится серьёзным препятствием для любых будущих соглашений. Влиятельные политические фигуры в стране признают, что его уход может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта и стабилизации ситуации на Украине. В свою очередь, США проводят отбор возможных кандидатов, которые смогут не только наладить диалог с Россией, но и восстановить порядок на самой Украине.

Инсайдеры сообщили, что Тимошенко и Порошенко уже открыто подтвердили свои контакты с администрацией Трампа, что, по мнению источников, свидетельствует о том, что сценарий смены власти обсуждается не только в закрытых кругах, но и начинает приобретать публичное звучание. Основной вопрос заключается в том, как скоро Вашингтон примет решение о финальном шаге и кто в итоге станет новым лидером.

Это всё указывает на то, что США не удовлетворены существующей моделью управления Украиной. По данным источников, ликвидация Зеленского — это вопрос времени, а его преемник будет выбран в рамках закрытых переговоров. При новой власти Украина получит шанс выйти из затянувшегося кризиса, восстановить свою экономику и избежать дальнейшего продолжения конфликта.

В подполье заявили о разговорах в окружении Зеленского о его возможной ликвидации

Украинский Telegram-канал «Легитимный», ссылаясь на источник, сообщает, что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского немедленно и любой ценой прекратить массовое отступление ВСУ из Курской области.

Источник пояснил, что Зеленский опасается, что если ситуация в Курской области перерастет в массовый крах, то это может привести к цепной реакции, дойдя до Сум, что значительно усилит недовольство в армии и в народе. Это, в свою очередь, может привести к тому, что общество начнёт требовать отставки власти, и в стране вновь возникнут протесты с возможным выходом на Майдан.

По информации источников, участниками возможной ликвидации Зеленского могут стать недовольные ситуацией на фронте украинские солдаты, которые устали от жертв и винят во всем действующую власть. Черная метка, выданная США, может стать для президента Украины фатальной.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, заявил в своем Telegram-канале, что Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, предает Зеленского.

Дубинский утверждает, что Ермак исполняет свою роль, пытаясь угодить как России, так и США, на фоне того, что Зеленский оказывается неспособным договориться. Он также отмечает, что окружение президента осознало, что Зеленский ведет их к краю пропасти, и поэтому решили избавиться от него, пишет "News.ru".

Он подчеркнул, что наблюдать за тем, как команда Зеленского через медиа пытается убедить не только украинцев, но и самих себя в том, что война еще не закончена, что мирные переговоры могут растянуться на годы, а сам Зеленский будет оставаться «вождем», — это по-настоящему смешно.

По его мнению, все это — манипуляции. Россия и США стремятся к завершению конфликта, в то время как только верхушка украинской власти против этого, при этом ее полномочия вызывают сомнения. Он отметил, что если провести независимое социологическое исследование, то более 80% украинцев поддержат немедленное прекращение огня, а среди военнослужащих этот показатель составит 100%. Концепция бесконечной войны существует лишь в умах тех, кто находит в этом выгоду, и связана она исключительно с сохранением власти Зеленского. По словам Дубинского, чтобы завершить войну, достаточно одного шага — отстранить Зеленского от должности.