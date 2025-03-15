США ужесточат условия въезда для граждан 43 стран, включая Россию

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточить условия въезда в страну граждан 43 государств. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Вашингтон может полностью запретить въезд в США гражданам 11 стран — Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Въезд на территорию Соединенных Штатов гражданам России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана будет резко ограничен, но в страну все же допустят состоятельных деловых путешественников из этих государств.

Анголе, Зимбабве, Мали, Чаду, Камеруну и ряду других стран планируется предоставить 60 дней на устранение «тревожных факторов».

Предложения по ужесточению визового режима были разработаны Госдепом несколько недель назад и направлены в Белый дом, где в сформированные списки могли быть внесены корректировки, уточнили журналисты.