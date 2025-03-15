Меркель встала на сторону Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидер Украины Владимир Зеленский не может в одностороннем порядке диктовать условия мирного урегулирования.

По ее словам, решения должны приниматься совместно с международными партнерами и с учетом интересов всех сторон, включая Россию.

«Когда пробьет час дипломатии, решать не может один президент Зеленский, а только Украина вместе со своими сторонниками», — заявила Меркель.

Ее слова приводит газета Berliner Zeitung. Экс-канцлер также подчеркнула важность учета интересов России в дипломатическом решении конфликта.

Меркель призвала не игнорировать интересы России Об этом сообщает

Ранее Ангела Меркель выразила мнение о необходимости включения дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине. Она заявила, что использование только военных методов окажется недостаточным и важно, чтобы политика «нашла способ согласовать казалось бы непримиримые стороны». Меркель также подчеркнула, что Украина должна остаться суверенным государством, передает RT.