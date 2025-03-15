В Германии призвали к незамедлительному созыву нового бундестага

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала Левую партию способствовать немедленному созыву нового Бундестага (парламента ФРГ — прим. ред.). Об этом заявил депутат от АдГ Штефан Бранднер, передает ТАСС.

По его словам, фракции АдГ и Левой партии составляют более трети от всех членов парламента в новом созыве. Это дает партиям возможность совместно обеспечить, в соответствии с Основным законом ФРГ, незамедлительный созыв нового бундестага.

«Это могло бы помешать старому и распущенному Бундестагу принять решение по далеко идущим планам по увеличению задолженности, представленным блоком ХДС/ХСС, СДПГ и «Зелеными»», — заявил Бранднер.

В своем обращении политик добавил, что партиям необходимо совместно преодолеть все политические разногласия и потребовать, согласно воле народа, немедленного формирования нового правительства.

До этого стало известно, что сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Крупалла останутся во главе фракции в бундестаге. По данным агентства, Вайдель и Крупалла получили 135 из 144 отданных голосов. Семеро депутатов высказались против, еще двое воздержались.