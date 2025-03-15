Стармер выступит с призывом к сторонникам Киева

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обратиться к союзникам Киева с призывом усилить экономическое давление на Россию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию главы правительства.

По данным агентства, Стармер обратится к партнерам в ходе намеченной на субботу виртуальной встречи в поддержку Украины.

Во встрече предположительно примут участие главы государств и правительств 25 стран, в том числе Соединенного Королевства, Франции, ФРГ, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

«Премьер-министр скажет лидерам, что сейчас настало время для принятия конкретных обязательств, чтобы принудить [президента России Владимира] Путина к переговорам в краткосрочной перспективе, и быть готовыми поддерживать справедливый и прочный мир на Украине в долгосрочной перспективе»,— пояснили в канцелярии.

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По данным офиса, Стармер также призовет к наращиванию военной поддержки Киева, чтобы «защитить себя от растущих нападений России».