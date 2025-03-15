Наступление Украины в Курской области стало самой дорогой ошибкой для ее лидера Владимира Зеленского.

Это действие привело к значительным политическим и военным последствиям для страны, а также ослабило надежды Запада на ее победу. Такую позицию озвучили журналисты британской газеты.

«Наступление на Курской дуге оказалось самой дорогой ошибкой Украины», — пишет Telegraph.

Авторы материала отмечают, что после неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году надежды Запада на победу Зеленского значительно снизились. И сейчас вынужденный отход ВСУ из Курской области делает мирные переговоры с Россией более вероятными.

Почему Украина согласилась на перемирие с Россией

В статье сказано, что план Киева по вводу войск на российскую территорию, целью которого было ослабить давление на Донбассе, не сработал. Россия сдержала наступление в Курской области ограниченными силами, продолжая продвижение на Донбассе. Авторы материала предполагают, что без наступления на Курск Украина потеряла бы там еще больше территорий.

Помимо вышеупомянутых последствий, ошибка в Курской области стала большим политическим вызовом для Зеленского, подчеркивает издание. Лидеру Украины сейчас приходится одновременно решать вопросы отступления с территорий России и потери части собственных земель.

Зеленскому предрекли тупик из-за Курской области

Освобождение Курской области продолжается. По словам военкора Бориса Рыжего, российским солдатам осталось установить контроль над двумя населенными пунктами.