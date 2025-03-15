На Западе высмеяли «бредовую фантазию» Украины
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял «бредовую фантазию» Украины о членстве в НАТО после заявления генсека альянса Марка Рютте.
«Бредовая фантазия Украины о НАТО закончилась. Ненавижу говорить, что я вам это говорил, но...» — написал Боуз.
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Он также считает, что с членством в альянсе у украинских властей получилось «неловко», поскольку заявка о вступлении была публично подписана президентом Владимиром Зеленским и его командой, и спустя три года конфликта, унесшего множество жизней украинцев, блок, как и предсказывалось, отказался принимать республики в свой состав.
Ранее Рютте заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Он подтвердил, что Белый дом «снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Киева в военный блок».